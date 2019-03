Erste Arbeiten am neuen Kreisel

Viernheim.Auch wenn das Wetter gerade nicht so frühlingshaft ist: Jetzt passen die Temperaturen für die Arbeiten am provisorischen Kreisverkehr, sagte Verkehrsplaner Carsten Miller. Dieser Kreisel soll die Ampeln an der Kreuzung von der Wiesenstraße mit der Friedrich-Ebert- und August-Bebel-Straße überflüssig machen. Gestern begannen die Arbeiten, Ende der Woche sollen sie abgeschlossen sein. Der

...