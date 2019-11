Erste Niederlage der Saison

Viernheim.Der Traum des Stemm- und Ringclubs (SRC) von einer perfekten Saison in der Regionalliga Baden-Württemberg ist geplatzt. Die Viernheimer unterlagen beim direkten Verfolger KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt recht deutlich mit 10:23. Den Hinkampf hatten die Südhessen in der Rudolf-Harbig-Halle noch knapp mit 17:12 für sich entscheiden können. Trotz der Niederlage beträgt der Vorsprung auf Platz zwei fünf Kampftage vor Rundenende noch fünf Punkte.

Die weite Anreise hat sich für die Viernheimer also nicht gelohnt. Im Vorfeld hatten Experten allerdings schon eine schwere Aufgabe vorausgesagt und sogar eine Niederlage einkalkuliert. In Baienfurt standen die Hausherren in Bestbesetzung auf der Matte, bekamen zudem lautstarke Unterstützung durch die zahlreichen Zuschauer. Die Südhessen konnten in diesem Hexenkessel nur drei Siege einfahren, zu wenig, um den Vorsprung auszubauen. Jetzt ist in Sachen Meisterschaft und Aufstieg in die erste Bundesliga Geduld gefragt.

Matthias Schmidt gelang im Freistil bis 86 Kilogramm gegen Fabian vom Felde mit 16:0 ein überlegener Sieg. Der ungleiche Kampf war nach 2:38 Minuten beendet. Florian Scheuer (griechisch-römisch, 80 Kilogramm) hatte es gegen Waldemar Lehn sogar noch eiliger und hatte nach 1:26 Minuten 15:0 Wertungspunkte auf dem Konto. Für Horst Lehr (Freistil, 61 Kilogramm) ging es gegen Magomed Makaev dagegen über die vollen sechs Minuten, ehe der 15:8-Punktsieg feststand.

Im griechisch-römischen Stil bis 66 Kilogramm musste Mirko Hilkert gegen Lukas Buck eine knappe 2:1-Niederlage hinnehmen. Sebastian Schmidt unterlag im Freistil (75 Kilogramm) gegen Kevin Henkel nach Punkten mit 2:8. Die weiteren Kämpfe gingen sogar vorzeitig an die Gastgeber. Adrian Wolny behielt im Freistil (71 Kilogramm) gegen Shyukri Salimov Shyukriev nach 4:12 Minuten mit 16:0 die Oberhand. Moritz Buck (griechisch-römisch, 75 Kilogramm) beförderte Yulian Grajdan nach 3:52 Minuten auf die Schulter. Pascal Hilkert konnte gegen Valeriu Toderean (griechisch-römisch, 75 Kilogramm A) nur 3:37 Minuten Gegenwehr leisten.

Kurze Kampfzeiten

Schnell endete auch der Kampf zwischen Mirco Lemaic und Julian Scheuer, dem KG-Ringer gelang nach 1:05 Minuten ein Schultersieg. Nur unwesentlich länger ging der Vergleich im Freistil der Schwergewichtler (130 Kilogramm), bei dem Timofei Xenidis nach 1:22 Minuten gegen Ali Shah Azimzada zum Schultersieger erklärt wurde.

Die zweite Mannschaft musste auswärts beim SV Brötzingen antreten. Nach der ärgerlichen Niederlage in der Vorwoche verlor die SRC-Reserve diesmal knapp mit 18:20. Für die Viernheimer gewannen Deniz Mal (Punktsieg), Marcel Purschke (Schultersieg), Norman Balz (Technische Überlegenheit) und Sascha Niebler (Schultersieg). Ohne Chance waren Max Bugert, Felix Michael, Hassan Salem, Samet Kocbay und Pascal Medelnick.

Der SRC-Nachwuchs dagegen konnte gegen die Bergsträßer Ringerkids mit 32:16 einen weiteren Erfolg feiern und befindet sich auf dem besten Wege zum Endrundenturnier der Schülerligen. JR

