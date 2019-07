Erste Pflichtaufgabe der neuen Saison

Viernheim.. Für Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim steht am Sonntag, 21. Juli, 17 Uhr, das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der ersten Runde des Verbandspokals erwarten die Blau-Grünen Landesliga-Neuling FK Srbija Mannheim, mit dem sie in der vergangenen Spielzeit noch auf Kreisebene konkurrierten. Damals wurde das Hinspiel im Waldstadion deutlich verloren, dafür setzten sich die Südhessen in der Rückrunde auf gegnerischem Platz mit 3:2 durch.

Trotz eines großen Kaders läuft es bei den Viernheimern bisher noch nicht rund, was angesichts von zehn Neuzugängen und erst wenigen Trainingseinheiten nicht verwunderlich ist. Der neue Trainer Marc Willems befindet sich noch in der Experimentierphase und sucht nach der Bestbesetzung. Am vergangenen Dienstag brachte er beim Freundschaftsspiel gegen den FC Dossenheim (1:4) gleich 20 Spieler zum Einsatz. Für einen Sieg hat es in den fünf Anläufen bisher noch nicht gereicht.

Gleichwohl möchte der TSV Amicitia im Pokal die nächste Runde erreichen. In der vergangenen Saison konnte das Team den Mannheimer Kreispokal gewinnen, wodurch es sich auf Verbandsebene für den Rothaus-Cup qualifiziert hat. Bei einem Sieg würde am kommenden Wochenende in der zweiten Runde der Gewinner der Partie der beiden Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim und TSV Wieblingen warten.

Verdienter Meister

Der FK Srbija Mannheim war in der vergangenen Saison die überragende Mannschaft in der Kreisliga, wurde verdient Meister und stieg in die Landesliga Rhein-Neckar auf. Damit schafften die Serben den größten Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte. Trainer Kristian Sprecakovic stellt sich auch der neuen Herausforderung und kann einige Neuzugänge aufbieten. Darunter auch Abwehrspieler Milos Ignjic, der vom TSV Amicitia gekommen ist. Mit Dorde Vlacic, Boban Peric und Luka Stanisic stehen noch weitere Akteure im Aufgebot, die bereits das Viernheimer Trikot getragen haben.

Die Vorbereitung gestaltet sich aber nicht ganz einfach, weil sich immer wieder Spieler im Urlaub befinden. Getestet wurde bisher nur einmal, wobei der FK Srbija die Partie gegen den Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau mit 2:3 verlor. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019