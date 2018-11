Erste Punkte für die Fünfte

Viernheim.In Bestbesetzung empfing die junge, erste Mannschaft des TSV Amicitia die erste Mannschaft des TTC Heddesheim. Zwar lag Viernheim nach den Doppeln mit 2:1 zurück, in den Einzeln waren die Heddesheimer dann aber chancenlos. Die Einzel konnten die Viernheimer souverän gewinnen, und lediglich Andreas Rosin musste sich geschlagen geben. Mit dem ungefährdeten 9:3-Sieg der Viernheimer konnte die Tabellenführung gefestigt werden.

Klare Niederlage

Die zweite Mannschaft trat gegen den TTC Weinheim in der Bezirksliga Nord an. Das ersatzgeschwächte Team des TSV musste bereits nach den Doppeln einen 2:1-Rückstand hinnehmen. Nur Brand/Cule konnten ihr Doppel knapp für sich entscheiden. Auch im weiteren Verlauf konnten lediglich Cule, Brand und Schwalbe je ein Einzel gewinnen. Trobisch, Flessner und Ba blieben bei der 9:4-Niederlage glücklos.

Die vierte Mannschaft hat souverän gegen die zweite Mannschaft von der TTG Birkenau mit 9:2 gewonnen, und konnte ihre Siegesserie weiter ausbauen. Nur Thai/Marquardt und Schober mussten je einen Punkt abgeben. Heldt, Graefen und Faber blieben sowohl im Einzel, wie auch im Doppel ungeschlagen. Bester Einzelspieler war mit zwei Siegen Vinh Thai im vorderen Paarkreuz. Als letzte Mannschaft des Tages empfing die sechste Herrenmannschaft die DJK St. Hildegard/Lindenhof. In einem umkämpften Spiel konnten die ersatzgeschwächten Viernheimer sich ein 5:5 erarbeiten. Während das Doppel Müller/Jan-Eric Mayer den ersten Punkt für Viernheim holen konnte, mussten sich Hoock/Vincent Mayer geschlagen geben. In der ersten Einzelrunde konnten Jan-Eric Mayer und Hoock punkten, während in der zweiten Einzelrunde Müller und Hoock die Punkte für Viernheim holen konnten. Vincent Mayer blieb in den Einzeln glücklos, während sowohl Müller als auch Jan-Eric Mayer an Mainka scheiterten.

Am nächsten Morgen trat dann die fünfte Herrenmannschaft gegen Wallstadt an. Aus den Doppeln mussten die Viernheimer ohne Punkt gehen, und auch das erste Einzel musste Siefert zum Stand von 0:4 abgeben. Darauf folgten drei Punkte für Viernheim durch Stein, Graefen und Winkenbach. Doch auch Scheidel und Reich konnten ihre ersten Einzel nicht für sich entscheiden. In der zweiten Einzelrunde konnten die Viernheimer dann aufholen. Durch Siege von Siefert, Stein, Winkenbach und Scheidel konnte Viernheim auf 7:8 verkürzen. Durch ein starkes Schlussdoppel von Winkenbach/Scheidel schaffte es die fünfte Mannschaft erstmals in dieser Saison, zu punkten, und springt so auf den Relegationsplatz.

Trotz guten Leistungen sieglos

Die Spielgemeinschaft TSV Amicitia Viernheim/DJK Vogelstang trat gegen den TTC Heddesheim an. Beide Doppel musste die SG im fünften Satz knapp verloren geben. Im weiteren Verlauf konnten lediglich Mayer und Noe ein Einzel gewinnen. Dao und Righetto blieben trotz starken Leistungen sieglos. Dies hatte eine 2:8-Niederlage der Viernheimer Jugend zur Folge, durch die man seinen Tabellenplatz an die Gegner verlor.

Die Schülermannschaft der Viernheimer Spielgemeinschaft musste sich gegen deutlich erfahrenere Wallstädter geschlagen geben. Bei der 8:0-Niederlage, verlor Karsak seine Spiele knapp während es Junger und Matern nicht schafften, ihr Potenzial abzurufen. red

