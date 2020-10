Ersten Saisonsieg erzielt

Viernheim.Die Corona-bedingten Spielabsagen trübten die Stimmung bei den Basketballern der BG Viernheim-Weinheim nur kurz. Denn die Rhein-Neckar Metropolitans feierten den ersten Saisonsieg in der Jugendbundesliga (JBBL).

Gleich zweimal mussten die Metropolitans am Wochenende ran. Während am Samstag beim Rhein-Neckar Derby gegen den USC Heidelberg nichts zu holen war und man deutlich mit 51:79 unterlag, konnte am Sonntag in Bamberg bei den Regnitztal Baskets der erste Saisonsieg gefeiert werden. Mit 77:54 behielten die Metropolitans beim Nachwuchs des Bundesligisten und mehrfachen deutschen Meisters Brose Bamberg die Oberhand.

In beiden Spielen des Wochenendes war der Weinheimer Julius Hoffmann bester Schütze seines Teams, ihm gelangen innerhalb von 24 Stunden insgesamt 48 Punkte, gefolgt vom Viernheimer Cris Becht, der in nur 14 Spielminuten zwölf Punkte erzielte. Am Samstag war der Mannheimer Ron Haas mit 14 Punkten zweitbester Scorer der Metropolitans.

In der Landesliga gewannen die Damen 1 gegen FC Bad St. Ilgen mit 61:33 und siegten damit auch im zweiten Saisonspiel. Ebenfalls in der Landesliga konnten sich die Herren II der BG gegen Wiesloch II mit 76:53 behaupten. Die Herren III landeten den zweiten Sieg, diesmal wurde die SG Mannheim V mit 53:45 bezwungen.

In der U18-Oberliga gab es einen klaren 94:40-Erfolg der Sharks-Junioren gegen die SG Heidelberg-Kirchheim. su

