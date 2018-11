Erster Auftritt nach Pause

Sängerin Jasmin Perret tritt heute Abend im „Coyote Café“ auf. © Dirr

Viernheim.Zwei alte Bekannte gastieren am heutigen Montag bei der Live Musik Session von und mit Holger Bläß & friends. Nach langer Zeit kommen Sängerin Jasmin Perret sowie Sänger und Entertainer Steffen Foshag am 19. November ins „Coyote Café“. Mit von der Partie sind Steffen Weick am Bass und Johannes Willinger am Schlagzeug.

Die in Landau lebende Sängerin ist schon seit Beginn der Coyote Live Sessions zu Gast bei Holger Bläß. Allerdings verlor man sich ein wenig aus den Augen, da Jasmin ihre Engagements einschränken musste, um sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Nun ist sie wieder zurück und festes Bandmitglied der traditionsreichen Party-Band Brassmachine.

Ihr Musikerkollege und guter Freund Steffen Foshag ist schon lange mit allen erdenklichen Holger Bläß & friends Formationen unterwegs. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Robert-Schumann-Straße 2 (gegenüber Kinopolis), der Eintritt ist frei. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018