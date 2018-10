Erster Auswärtssieg

viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim feierte seinen ersten Auswärtssieg. Auf dem Friedrichsfelder Kunstrasenplatz waren die Blau-Grünen technisch deutlich überlegen und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Allerdings konnte beim 5:3-Erfolg nur knapp die Hälfte der allerbesten Möglichkeiten genutzt werden. Viernheims Trainer Uwe Beck überraschte mit einem Wechsel zwischen den Pfosten. Für den in den vergangenen Wochen schon leicht angeschlagenen Tim Kahnert, der auf der Reservebank saß, stand Torwart-Oldie Busalt im Kasten und war ein großer Rückhalt.

Die Germanen begannen druckvoller, wurden aber immer wieder von den Gästen ausgekontert. Dabei vergaben Laurenz Baaß, Timo Endres und erneut Baaß beste Torchancen. Der heimische FC war nur durch den Kopfball von Kapitän Benjamin Wanzek gefährlich. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann die Gästeführung (45.), als sich Baaß nach einem Pass von Sturn freistehend die Ecke aussuchen konnte.

Kurz nach dem Wiederanpfiff stand Baaß erneut frei und erhöhte auf 0:2 (47.). Daniel Limonciello, Robin Englert und Timo Bauer hätten nachlegen können, scheiterten aber in aussichtsreichen Positionen. Mit dem 0:3 durch Timo Endres schien die Partie entschieden (64.). Friedrichsfeld gab sich aber noch nicht geschlagen, verkürzte durch Masanneh Ceesay auf 1:3 (72.). Thomas Sturn (74.) stellte umgehend den alten Abstand wieder her (74.), aber das war immer noch nicht das Ende. Durch Treffer von Ceesay (79.) und Mert Altinisik (88.) wurde es nämlich noch einmal spannend, ehe der eingewechselte Timothy Wellenreuther in der Nachspielzeit alles klar machte. JR

