Erster Erfolg in der Halle

viernheim.Nach knapp vierwöchiger Winterpause setzten die sieben Teams der Futsal-Liga Baden in der Sporthalle in Rheinsheim den Spielbetrieb fort. Dabei bekamen die Zuschauer jede Menge Tore zu sehen. Insgesamt landete der sprungreduzierte Futsal-Ball bei den sechs Spielen 91 Mal im Netz. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielen Mannschaften aus sechs verschiedenen Fußballkreisen an vier Spieltagen um den Titel. Die zweite Spielrunde wurde eröffnet mit der Partie des Gastgebers Philippsburg gegen den Gehörlosen SV Karlsruhe, welche die Gäste mit 9:3 für sich entscheiden konnten.

Beim Spiel der bislang punktlosen Teams des FC Alemannia Wilferdingen und des FSV Dornberg stand es nach zwei Mal 20 Minuten reiner Spielzeit 21:0. Spartak Mannheim musste in einem tollen Spiel bei der 3:6-Niederlage die Klasse des GSV Karlsruhe anerkennen.

Blau-Grüne Kicker gewinnen

Der TSV Amicitia Viernheim, der zum ersten Mal ein Herrenteam im Futsal gemeldet hatte, konnte sein erstes Erfolgserlebnis feiern. Gegen Wilferdingen gab es einen deutlichen 9:1-Sieg.

Völlig einseitig verlief die Partie des FSV Dornberg gegen Spartak Mannheim, die mit einem 26:0-Sieg der Russen endete. Im letzten Spiel des Tages musste noch einmal das junge Viernheimer Team ran, ging bei der 0:13-Niederlage gegen den ASC Neuenheim aber unter.

Mit zwölf Zählern führt der Gehörlosen SV Karlsruhe die Tabelle der Liga an, jeweils sechs Punkte haben Spartak Mannheim (Platz 2) und der FSC Philippsburg (Platz 3) auf dem Konto. Der TSV Amicitia Viernheim ist mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 12:23 Sechster, punktgleich mit Neuenheim auf Rang fünf. Schlusslicht ist der FSV Dornberg mit null Punkten.

Die weiteren Spiele der Südhessen werden am 26. Januar ebenfalls in Rheinsheim gegen Spartak Mannheim (10.30 Uhr) und gegen den FSV Dornberg (13.30 Uhr) sowie am 16. Februar in Neuenheim gegen den FSC Philippsburg (10.30 Uhr) stattfinden. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019