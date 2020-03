Erster Infizierter in Viernheim

Viernheim.Ein Mann aus Viernheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Kreis Bergstraße am Donnerstagabend mit. Der Mann, der sich in Österreich mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben soll, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt habe sich mit allen engen Kontaktpersonen in Verbindung gesetzt. „Auch diese Personen befinden sich jetzt vorsorglich in

