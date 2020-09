Erster Saisonsieg lässt weiter auf sich warten

Freiwilligentag

Überall sind Helfer am Werk

Es wurde den ganzen Tag gehämmert, gestrichen, gestaltet, musiziert und gepflanzt: Gutgelaunt packten die Lampertheimer Ehrenamtlichen beim Freiwilligentag am Samstag mit an. In der Kernstadt und in Stadtteilen hieß es: „Wir ...