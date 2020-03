Erster Wettkampf

Viernheim.Für drei junge Nachwuchsschwimmer des Viernheimer Schwimmvereins (VSV) war das vergangene Wochenende ein ganz besonderes: Noch kurz vor der Absage des Trainings- und Wettkampfbetriebs (bis einschließlich 28. März) durften die drei Athleten zum ersten Mal in ihrer Zeit beim Viernheimer Schwimmverein an einem offiziellen Wettkampf teilnehmen.

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, hätten sich Alexis Wat, Mohammad Alhazouri und Tim Gutfrucht in den vergangenen Wochen im Training intensiv auf ihren Wettkampf-Auftakt vorbereitet. Obwohl das erste Turnier immer mit ein wenig Nervosität verbunden sei, „schlugen sich die drei jungen Viernheimer Athleten gut“. Auch die übrigen Schwimmer des VSV konnten durch einige persönliche Bestzeiten ebenfalls „einen sehr guten Wettkampf verzeichnen“, so die Mitteilung abschließend. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020