Erstes Mal wieder in Apostelkirche

Viernheim.Tannenbäume und viele Kerzen schmücken die voll besetzten Kirchen, die Kirchenchöre singen aus ihrem festlichen Repertoire: An Weihnachten feiern die Viernheimer Christen die Geburt Jesu mit zahlreichen Festgottesdiensten.

Heiligabend: Der Vortag des Weihnachtsfestes, der Heiligabend, wird mit einem Gottesdienst im Krankenhaus um 8.30 Uhr begonnen. Das Kurrendeblasen um 14 Uhr stimmt dann langsam die Feierlichkeiten ein. Der Evangelische Posaunenchor ist mit weihnachtlicher Bläsermusik auf dem Spitalplatz zu hören.

Um 14.30 Uhr gibt es eine ökumenische Andacht im Forum der Senioren mit Pfarrer Thomas Blöcher und Diakon Titus Brößner. In der wiedereröffneten Apostelkirche stimmt der Kirchenchor Johannes XXIII. mit Advents- und Weihnachtsliedern auf den Heiligen Abend ein. Um 17 Uhr schließt sich der Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Ronald A. Givens an.

Auch in St. Michael macht der Kirchenchor den musikalischen Auftakt. Um 16.45 Uhr sind die Lieder „Neigt sich’s Jahr adventlich“ (Lorenz Maierhofer), „Leise, leise in der Nacht“ (Romualds Jermaks), „The first nowell“ (Martin Shaw) und „O Bethlehem du kleine Stadt“ (Ralph Vaughan Williams) zu hören. Die Christmette um 17 Uhr gestaltet der Chor mit der Überstimme bei „Seht ihr unsern Stern dort stehen“ (Peter Reulein) und dem „Trommellied“ (Wolfgang Lüderitz) sowie „Marias Wiegenlied“ (John Rutter), „Es ist ein Ros entsprungen“ im Satz von Michael Praetorius und mit der Überstimme zu „Stille Nacht“ nach Wolfram Buchenberg mit.

Um 17.30 Uhr wird in der Friedenskirche der Gottesdienst am Heiligen Abend gefeiert. Um 18 Uhr findet die Christvesper in der Auferstehungskirche statt. In diesem Gottesdienst wird die Weihnachtsphantasie „Der besuchte Planet“ von J. B. Philipps bei gedimmten Licht inszeniert, mit Lesungen von Christina Adler-Schäfer, Robert Schäfer und Pfarrer Markus Eichler. In der musikalischen Christmette aller evangelischen Gemeinden um 22 Uhr in der Auferstehungskirche musizieren die Evangelische Kantorei und das Streicherensemble unter der Leitung von Kantor Martin Stein. Zur Aufführung kommen weihnachtliche Chorsätze und Motetten von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach, Eduard Karl Nössler und Tore W. Aas. Das Streicherensemble musiziert außerdem die „Air“ von Bach, und zusammen mit Kantor Martin Stein an der Orgel das „Concerto in F-Dur“ von Johann Christian Bach. In der Marienkirche beginnt die feierliche Christmette der Gemeinde Johannes XXIII. um 22 Uhr. Um 22.30 Uhr wird in St. Hildegard die Geburt des Herrn gefeiert.

Erster Weihnachtsfeiertag: Der erste Gottesdienst am Hochfest der Geburt des Herrn findet um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche statt. Der Weihnachtsgottesdienst in der Friedenskirche beginnt um 10 Uhr. In St. Michael ist die Gemeinde um 10 Uhr zum Hochamt mit dem Kirchenchor eingeladen. Der Chor wird unter der Leitung von Christoph Wunderle „Kyrie“, „Gloria“, „Sanctus“ und „Agnus Dei“ aus der „Messe brève no.7“ von Charles Gounod singen. Solisten sind Albert Wild (Tenor) und Karl Ott (Bass). Außerdem erklingt „Transeamus“ (Josef Schnabel) mit Bianca Klotzbach an der Querflöte und „In dulci jubilo“ im Satz von Karl Jenkins.

Das feierliche Weihnachtshochamt der Pfarrei Johannes XXIII. findet um 10.15 Uhr in der Apostelkirche statt. Der Kirchenchor mit Dirigent Thomas Jandl bringt dabei „Es ist ein Ros entsprungen“ und „O, du fröhliche“ zum Vortrag, Letzteres als kommentierender Überchor mit der Gemeinde. An der Trompete begleitet Ralph Dinu-Biringer, Bernhard Schalk spielt die Orgel. Der Jugendchor singt das aus der Karibik stammende Lied „Mary’s Boy Child“. Die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael lädt um 17 Uhr zu einer Weihnachtsvesper in die Hildegardkirche ein.

Zweiter Weihnachtsfeiertag: Am Festtag des heiligen Stephanus erinnern die katholischen Gemeinden in den Gottesdiensten an den ersten Märtyrer. Um 8.30 Uhr wird eine Messe im Krankenhaus mit Pfarrer Givens gefeiert. Im Forum der Senioren gestaltet Diakon Brößner um 10 Uhr eine Wortgottesfeier. Das Hochamt um 10 Uhr in der Hildegardkirche umrahmt der Singkreis St. Aposteln. Um 10.15 Uhr feiern die Gläubigen in der Marienkirche das Hochamt. Um 10.30 Uhr sind alle evangelischen Christen zum gemeinsamen Gottesdienst in das Gemeindezentrum eingeladen. Dabei gibt es etwas Besonderes: ein „Wunschsingen“ aus dem Gesangbuch.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018