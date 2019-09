Erstes Spiel für E-Junioren

Viernheim.Ein Großteil der Jugendmannschaften des TSV Amicitia ist an diesem Wochenende im Einsatz, auch die jüngsten Teams steigen in den Spielbetrieb ein.

Die E1-Junioren treffen am Samstag, 21. September, im ersten Saisonspiel auf die TSG/Eintracht Plankstadt 1, Spielbeginn ist um 11.30 Uhr an der Lorscher Straße. Zeitgleich laufen im Waldstadion die E2-Junioren (gegen FV 03 Ladenburg) und die E3-Junioren (gegen VfB Gartenstadt 3) auf. Die C-Junioren haben im ersten Heimspiel um 12.45 Uhr den VfB Eppingen zu Gast. Die A-Junioren spielen um 16.30 Uhr gegen den gleichen Gastverein.

An der Lorscher Straße empfangen die D2-Junioren um 14.45 Uhr die TSG Lützelsachsen. Auswärtsspiele stehen für die anderen beiden D-Junioren-Teams auf dem Plan. Am Samstag um 10.30 Uhr spielt die D3 beim ASV Feudenheim 2, während die D1 am Sonntag, 22. September, um 10.30 Uhr beim SV Waldhof Mannheim zu Gast ist. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019