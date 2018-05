Anzeige

Viernheim.Beim Fußballwettkampf der Grundschulen des Kreises Bergstraße kamen im Bensheimer Weiherhausstadion 20 Schulmannschaften zusammen, um am jährlichen Fußballturnier und am Vielseitigkeitswettkampf teilzunehmen. Letzterer ist ein Hindernislauf, bei dem koordinative Aufgaben mit dem Ball bewältigt werden mussten und mit einem abschließenden Zielschuss abgeschlossen wurde. Bei diesem Teil des Wettkampftages wussten die neun Kinder der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) besonders zu überzeugen, so dass am Ende ein beachtlicher sechster Platz in der Gesamtwertung erreicht werden konnte.

Erstmals zum Einsatz kamen beim Fußballwettkampf in Bensheim auch die neuen Schultrikots der FFS. Am Start waren folgende Schüler: Emil Schubert, Samuel Weidner, Luan Wendt, Jakob Faltermann, Luca Kirschke, Elias Strunk, Jason Wernicke, Ali Ansari und Cassandra Sauer. red