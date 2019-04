Erweiterung wird mit Feier eröffnet

Viernheim.Der Kleiderladen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat angebaut und seine Räumlichkeiten vergrößert. Feierlich eröffnet wird die Erweiterung am morgigen Freitag, 26. April, um 11 Uhr. Der Laden befindet sich im Katholischen Sozialzentrum am Vogelpark und führt getragene und gut erhaltene Kleidung aus zweiter Hand zu einem sehr kleinen Preis. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind alle Interessierten zu der Eröffnung willkommen.

Es wird eine kleine Verlosung geben und alle Kunden bekommen eine Rose überreicht. Ein paar Häppchen und etwas zum Anstoßen runden die Eröffnung ab. An diesem Tag werden außerdem alle Artikel zum halben Preis angeboten, wie die Arbeiterwohlfahrt mitteilt. red

