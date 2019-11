Erzählen von dunkler Zeit

Viernheim.Einen Märchenabend für Erwachsene organisiert das Museum am Freitag, 29. November, ab 19 Uhr in seinen Räumen am Berliner Ring 28. Die Geschichtenerzählerin Renate Rein bringt mystische Geschichten rund um die dunkelste Zeit im Jahr mit. Es geht um die sogenannten Rauhnächte zwischen Weihnachten und Dreikönig. Jahrhundertelang ließ man während dieser Zeit die Arbeit ruhen und widmete sich bestimmten Ritualen und Bräuchen. Die Menschen hofften auf ein schnelles Ende des Winters und die Wiederkehr des Lichts.

Rein erzählt seit 2014 „Geschichten mit Seele“ und arbeitet in der Museumspädagogik des Weltkulturerbes Kloster Lorsch. Sie präsentiert die Geschichten frei, ohne Buch zwischen sich und dem Publikum. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Darin ist auch der Preis für eine Tasse Glühwein enthalten. Karten gibt es nur an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.11.2019