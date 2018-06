Erzählungen aus der Heimat

Anzeige

Viernheim.Das internationale Frauencafé hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zusammenhalt in Vielfalt“ am vergangenen Mittwoch ein ganz besonderes Kaffeekränzchen abgehalten. Im Treff im Bahnhof war Fatima Didi zu Gast, die über ihr ursprüngliches Heimatland Algerien erzählte und am Ende noch zahlreiche Fragen der Besucher beantworten musste.

Insgesamt war es ein interessanter und lehrreicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Dabei imponierten nicht nur die Zahlen über das nordafrikanische Land. Der Fläche nach ist Algerien nämlich der größte Staat Afrikas und der zehntgrößte Staat der Welt. Nach Einwohnern liegt Algerien innerhalb Afrikas mit gut 41 Millionen Menschen an achter Stelle. Das Land ist nach seiner Hauptstadt Algier benannt. Am 5. Juni feierte Algerien seinen Unabhängigkeitstag.

Im Jahr 1962 erklärte sich das Land unabhängig von Frankreich. Kulturdenkmäler der UNESCO in Algerien sind die Bergfestung Beni Hammad, die Felsmalereien des Tassili n’Ajjer, das Tal von M’zab, die römische Ruinen von Djemila und von Timgad, die Ruinenstadt Tipasa, sowie Kasbah, die Altstadt von Algier. Nach offizieller Statistik bekennen sich etwa 99 Prozent der Bevölkerung zum Islam. Fatima Didi erzählt an diesem Nachmittag aber auch über ihr persönliches Algerien und auch über ihr Leben seit mehr als zwölf Jahren hier in Viernheim.