Erzengel kämpft mit dem Teufel

viernheim.Auch zu Beginn der Neuzeit waren viele Menschen von Vorahnungen eines drohenden Weltuntergangs ergriffen. Sichtbarer Ausdruck davon ist der Holzschnittzyklus Albrecht Dürers aus dem Jahr 1498. Seine 15 Motive hatte der Künstler aus der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch des Neuen Testaments, entnommen. Diese Holzschnitte mit den „apokalyptischen“ Darstellungen machten Dürer mit einem Schlag berühmt.

In einer bis zum 5. Juni in der Kulturscheune zu sehenden Ausstellung präsentiert der Viernheimer Ludwig Mahner nun 20 Motive aus der Offenbarung des Johannes, die er auf die heutige Zeit übertragen hat. Im Gegensatz zu gläubigen Christen, die nach der letzten siegreichen Schlacht der Kräfte des Guten gegen die Kräfte des Bösen von der Errichtung des Reichs Gottes überzeugt sind, lässt Mahner diese Frage offen. Der Thron Gottes auf seinem letzten Bild bleibt leer.

Ludwig Mahner wurde 1944 geboren und wuchs in Friedberg (Bayern) und Augsburg auf. Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, entschied sich dann aber zunächst für die juristische Laufbahn. Später wechselte er als Lehrer in das Fach der Pädagogik.

Erst im Ruhestand wandte er sich wieder der Bildenden Kunst zu. Ludwig Mahner, der seit mehr als 30 Jahren in Viernheim wohnt, kann auf zahlreiche Ausstellungen zurückblicken. Unter anderem waren seine Werke in Augsburg, Friedberg und Rovigo zu sehen. Der ehemalige Kulturamtsleiter Klaus-Dieter Stöppel begrüßte die Besucher zur Vernissage in der Kulturscheune. Anschließend präsentierte Hannah Schurr am Klavier das Lied „Make You Feel My Love“ von Adele.

Mahner stellte dem Publikum seine Bilder einzeln vor, wobei er sein Interesse an der besonderen Thematik beleuchtete. Eine künstlerische Verarbeitung der Apokalypse kann nach Ansicht Mahners nur aus der heutigen Zeit heraus erfolgen. So schreibt Johannes in seinem Bild nicht mehr mit einem Federkiel, sondern sitzt an einem Computer. Die Darstellung des Krieges beinhaltet keine Lanzenreiter, sondern Bomben werfende Düsenjets. Auch auf die „Umweltzerstörung“ geht Ludwig Mahner ein. Zu sehen sind rote Schlote, aus denen dicker, giftgrüner Qualm in den Himmel steigt, während sich im Vordergrund Diplom-Ingenieure in ihren weißen Kitteln über die neuesten Produktionszahlen unterhalten.

Apokalyptische Reiter

Schlüsselmotive sind die vier apokalyptischen Reiter „Gier“, „Lüge“, „Hass“ und „Gewalt“, die bei Mahner in Gestalt von Infanteristen, bewaffnet mit Schere, Megafon und Maschinenpistole, auftreten. Eine weitere zentrale Rolle spielt die „babylonische Hure“. Während Johannes in seiner Apokalypse damit die Hauptstadt des römischen Weltreiches meinte, liegen für Mahner heute die Machtzentren an anderer Stelle. Auf seinem Bild sitzt die Kurtisane auf zwei Handflächen, die symbolisieren sollen, dass sie von der Finanzwirtschaft und mit Waffen unterstützt wird. Den Abschluss des Zyklus bilden der Kampf des Erzengels Michael mit dem Teufel und das Jüngste Gericht mit dem – allerdings leeren – Richterstuhl.

Intention Mahners ist es, die Ängste der Gegenwart mit der Offenbarung des Johannes zu verknüpfen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die in den Bildern versteckten Symbole. Stöppel entließ die Besucher zur weiteren Betrachtung der Werke daher mit den Worten: „Zum Nachdenken sehr geeignet.“

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019