Es existiert also eine Lücke?

Hoock: Der Kreis ist dieser Meinung, weil er unsere Stadt isoliert betrachtet. Wir sehen das anders. Viernheim ist Teil eines regionalen Marktes. So gibt es laut Altenhilfeplan kreisweit einen Angebotsüberhang von 592 bis 1271 Pflegeplätzen. Und auch die Stadt Mannheim kommt zu dem Ergebnis, dass das Platzangebot in den vergangenen Jahren schneller als die Nachfrage gewachsen ist. Es bestehe ein Überangebot bei den Dauerpflegeplätzen, viele Betreiber hätten Belegungsschwierigkeiten. Auch in Ludwigshafen soll es deutliche Überkapazitäten geben.

Wie wirkt sich der regionale Markt auf die Situation in Viernheim aus?

Hoock: Es besteht aktuell keine Warteliste. Anfragen können meist auf Sicht von ein bis zwei Wochen, manchmal auch viel schneller bedient werden.

Bedeutet das nicht auch, dass Viernheimer Senioren in Einrichtungen anderer Städte untergebracht sind?

Hoock: Natürlich ist das der Fall. Aber wir brauchen auch die Auswärtigen. Die hier lebenden Bürger werden bei der Aufnahme grundsätzlich bevorzugt. Trotz dieser so genannten Belegungspräferenz würde die Nachfrage aus Viernheim derzeit allerdings nicht ausreichen, um die Einrichtung wirtschaftlich auszulasten. Rund 25 Prozent der aktuellen Bewohner kommen aus anderen Kommunen der Region. Wir befinden uns mit unseren Leistungen im Wettbewerb und spüren auch in Viernheim eher einen Angebotsüberhang. Einen zusätzlichen Bedarf an Pflegeplätzen sehen wir derzeit nicht.

Verantwortlich für die Nachfrage sind – neben der Qualität – vor allem die Preise.

Hoock: Das ist richtig. Der Eigenanteil variiert in der Region zwischen rund 1300 und 2500 Euro pro Monat. Das Forum der Senioren liegt mit 2023 Euro noch knapp unter dem Durchschnitt von zirka 2077 Euro.

Wie hoch ist die Auslastungsquote übers Jahr gesehen?

Hoock: Um wirtschaftlich zu arbeiten, müssen wir 98 Prozent erreichen. Das ist keine betriebliche Größe, sondern eine von den Kostenträgern vorgegebene Kalkulationsgröße, auf der die Pflegeentgelte errechnet werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen haben wir diese hohe Auslastungsquote in der Vergangenheit kontinuierlich erreicht. Hierfür müssen wir im Belegungsmanagement jeden Tag arbeiten. Diese anspruchsvolle Quote zu erreichen, fliegt uns nicht zu.

Wird dies so bleiben?

Hoock: Das hängt von vielen Faktoren ab. Unstrittig ist, dass es in den nächsten Jahren auch in Viernheim mehr ältere Menschen und damit mehr Pflegebedürftige geben wird. Zurzeit liegt der Anteil derer, die stationär versorgt werden, bei etwa 25 Prozent. Entscheidend wird sein, wie sich diese Heimquote im Vergleich zum ambulanten Bereich entwickelt, der momentan zirka 75 Prozent ausmacht.

Welche Entwicklung erwarten Sie?

Hoock: Die Bundesregierung will die stationäre Pflege, als teuerste pflegerische Lösung, weiter begrenzen. Dies soll durch einen Ausbau der ambulanten Pflege erfolgen, die durch das Pflegestärkungsgesetz II bereits deutlich Rückenwind erfahren hat. Zum Beispiel wurde mit der Anhebung des Pflegegeldes die Situation der pflegenden Angehörigen verbessert. Ein Indikator für die Entwicklung sind die ambulanten Pflegedienste. Kreisweit ist ihre Zahl zuletzt von 39 auf 53 gestiegen. Die Stärkung des ambulanten Bereichs ist in vollem Gange und wird zu einer Senkung der Heimquote führen.

Ist dies im Sinne der Menschen?

Hoock: Ganz offensichtlich. Die stationäre Altenhilfe gilt oft als letztes Mittel, wenn wegen hoher Pflegebedürftigkeit und Demenz eine ständige Betreuung erforderlich ist. Somit hat sich die Verweildauer in den Pflegeheimen deutlich reduziert. Verblieben die Bewohner bei Einführung der Pflegeversicherung noch rund sechs Jahre in der Einrichtung, so sind es heute noch etwa zweieinhalb Jahre. Heimplätze kommen also schneller wieder an den Markt. Im FdS sind 2017 insgesamt 60 Bewohner verstorben.

Wie schätzen Sie die langfristige Entwicklung ein?

Hoock: Studien belegen, dass Menschen länger in ihrem privaten Umfeld bleiben können, wenn es barrierefrei ist. Der Staat setzt daher Förderanreize für den Umbau von Wohnungen. Außerdem gibt es zunehmend mehr dezentrale Wohneinheiten, die eine ambulante Versorgung sicherstellen. All dies zusammengenommen wird aus heutiger Sicht zu einer sinkenden Heimquote und damit einem zurückgehenden prozentualen Anteil der stationären Pflege bei der Versorgung der älteren Mitbürger führen. Und das, obwohl es insgesamt immer mehr pflegebedürftige Personen gibt.

Was bedeutet das für die Zukunft des Forums der Senioren?

Hoock: Aufgrund der aktuellen Markteinschätzung planen wir derzeit keine weiteren Pflegeplätze.

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.03.2018