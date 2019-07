„Es geht mir gut“ – trotz Hitze

viernheim.„An Tagen wie diesen“, wie es in dem gleichnamigen Hit der Band Die Toten Hosen heißt, dürften die Musiker der Mannheimer Rock- und Pop-Band Crush sicher noch nicht gespielt haben. Auf der Viernheimer Sommerbühne herrschten am Donnerstag nämlich auch in den Abendstunden noch Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke.

Für die beliebte Veranstaltungsreihe war dies ein neuer Rekord. Doch auch an diesem besonders heißen Tag heizten die Musiker dem Publikum noch mächtig ein. Obwohl das außergewöhnliche Wetter sicher einige Musikfreunde vom Konzertbesuch abgehalten hat, war der Rovigo-Platz wieder gut besucht.

Die Band Crush verstand es, die Besucher mitzunehmen, auch wenn sie ausgedehnte Tänze in der Schulstraße vermieden. Die sechs Musiker aus der Quadratestadt waren vor zwei Jahren schon einmal in der Innenstadt zu Gast, und viele der anwesenden Viernheimer hatten den gelungenen Auftritt von damals noch in bester Erinnerung. Die Band um Frontmann und Sänger Rainer hatte einen abwechslungsreichen musikalischen Mix zusammengestellt, der voll den Geschmack des Publikums traf. Entsprechend schnell sprang der Funke von der Bühne auf die Sitzreihen und Stehplätze über. Der Sänger überzeugte nicht nur durch seinen Gesang, sondern brachte bei Soloeinlagen auch immer wieder eine aufblasbare Plastikgitarre zum Einsatz. „Ihr könnt schnippen oder klatschen, aber auch mitsingen und tanzen. Hauptsache es passiert etwas“, forderte Rainer die Zuhörer dazu auf, bei der Party mitzufeiern.

Das Stück „Es geht mir gut“ von Marius Müller-Westernhagen passte bestens zu dem Konzert unter freiem Himmel. Aber auch „Supergirl“ von Reamonn, „Legendary“ von der Band Welshly Arms, „Black Saturday“ von Mando Diao, „Human“ von Rag’n’Bone Man, „Don’t You, Forget About Me“ von den Simple Minds oder „Radar Love“ von Golden Earring sorgten für gute Laune auf dem Rovigo-Platz.

