„Es gibt viele neue Chancen“

Viernheim.Nach der Entscheidung der Bistumsleitung, die katholischen Pfarreien Johannes XXIII. und St. Hildegard-St. Michael ab 1. Juli. in einer Pfarrgruppe gemeinsam zu verwalten (wir berichteten), hoffen Ehren- und Hauptamtliche auf eine konstruktive Zusammenarbeit und neue Impulse. Eine Situation wie bei der Zusammenlegung von St. Marien und St. Aposteln soll sich nicht wiederholen.

Als 2007 die beiden bis dahin voneinander unabhängigen Pfarreien zu einer Pfarrgruppe zusammengeführt wurden und es 2011 zur Gründung der Pfarrei Johannes XXIII. kam, gab es große Konflikte. Gegenüber standen sich damals unter anderem Pfarrer Ronald Givens, der zuvor nur St. Marien geleitet hatte, und Ehrenamtliche von St. Aposteln um den langjährigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Jürgen Gutperle. Dieser wechselte in der Folge nach St. Michael und ist mittlerweile Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Pfarrei St. HiMi, die 2015 durch den Zusammenschluss von St. Hildegard und St. Michael entstanden ist. In der jetzt kommenden Pfarrgruppe wird Gutperle wieder unmittelbar mit Givens zu tun haben. Dieser ist nämlich der einzige Priester in der neuen Verwaltungseinheit.

„Die Situation ist jetzt jedoch eine andere“, erklärt Gutperle am Freitag im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Er kündigt an, dass die beiden Pfarrgemeinderäte sich am kommenden Donnerstag mit dem Pastoralteam treffen werden, um die künftige Zusammenarbeit zu besprechen.

„Bisher war der Kontakt zwischen den Gemeinden eher gering.“ Er selbst wolle die Interessen von St. HiMi „emotionsfrei“ vertreten, so Gutperle. Auch plane er, bei den im Herbst anstehenden Wahlen zum Pfarrgemeinderat wieder anzutreten. Die Gremien von St. HiMi und von Johannes XXIII. sollen auch nach der Zusammenführung vorerst unabhängig voneinander bleiben.

Die für viele Gemeindemitglieder überraschende Entscheidung der Bistumsleitung sei in St. HiMi mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden, berichtet Gutperle. „Die Situation war nach dem Weggang von Pfarrer Angelo Stipinovich und der Erkrankung von Pfarrer Erhard Schmitt sehr schwierig.“ Es habe nicht viele Alternativen gegeben. „Wir müssen jetzt mit der Situation umgehen.“

Seit Herbst im Gespräch mit Mainz

In der Pfarrei Johannes XXIII. ist die Stimmung nach Einschätzung der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Ursula Scheidel gut. „Ich habe nichts Negatives gehört.“ Die alten Konflikte seien vorbei. Sie gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit funktionieren werde „und wir die Pfarrgruppe gemeinsam für die Stadt gestalten können“. Konkrete Pläne dafür gebe es jedoch noch nicht.

Die Hauptamtlichen in den Pfarreien hatten gemeinsam mit der Mainzer Bistumsleitung schon im Herbst über eine engere Zusammenarbeit nachgedacht, als Pfarrer Stipinovich seinen Weggang aus Viernheim ankündigte. Gemeindereferentin Dorothea Busalt (St. HiMi) sagte in einem Pressegespräch an Fronleichnam: „Als klar wurde, dass Pfarrer Schmitt nicht die notwendige Kraft für die Leitung einer Pfarrei hat, wurden die Gespräche mit dem Bistum intensiviert.“

Der nun geplante Schritt sei vor einem guten halben Jahr nicht so naheliegend gewesen – Gemeindemitglieder aus St. HiMi hätten sich einen Nachfolger für Pfarrer Stipinovich gewünscht und einer Pfarrgruppe kritisch gegenübergestanden. „Aber inzwischen haben viele gemerkt, dass es so eben nicht weitergehen kann, dass es eine andere Lösung geben muss“, skizzierte Busalt das Stimmungsbild.

„Kirche funktioniert nicht mehr wie vor 30 Jahren“, meinte Gemeindereferent Herbert Kohl (St. HiMi) am Donnerstag. „Aber es gibt tolle Ansätze, Kirche neu zu gestalten.“ Auch Gemeindereferentin Christina Feifer (St. HiMi) findet, „dass uns diese Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien ganz neue Möglichkeiten der Spiritualität eröffnet“. Und Gemeindereferentin Angela Eckart (Johannes XXIII.) erklärte: „Sicherlich wird in jeder Pfarrei etwas Gewohntes wegfallen, aber dafür kommt auch etwas Neues dazu.“

