„Es war einmal oder auch nicht“

Anzeige

Scholz zog die Besucher mit ihren ausdrucksvoll vorgetragenen Geschichten in ihren Bann. Die Erzählpausen waren mit sorgfältig ausgewählter Klaviermusik gefüllt. Werner Freckmann, umrahmte die Geschichten und leitete mit seinem einfühlsamen Klavierspiel von einem Märchen zum anderen über. Improvisationen zu „Comptine d‘un autre- ete l‘après-midi“, des Komponisten Yann Thiersen oder das „Frühlingsrauschen“ von Christian Sinding beeindruckten die Zuhörer.

Das moderne Märchen „Ophelias Schattentheater“ von Michael Ende beendete die Märchenstunde. Nachdenklich gestimmt, aber auch gut unterhalten, endet der Abend mit den beschwingten Tönen von „Shadow of your smile“.

Der Hospizverein Viernheim ist ein gemeinnütziger Verein zur Beratung und Begleitung unheilbar kranker und sterbender Menschen sowie deren Angehörige in der Zeit der Krankheit, des Abschiednehmens und des Sterbens. Der Bedarf an Hospizhelfern ist groß. Für Interessierte bietet der Verein ein Orientierungsseminar am Samstag, 21. April, von 10 Uhr bis 17 Uhr an. Bis zum 15. April kann man sich unter Hospizverein Viernheim, Goethestraße 19, Viernheim, Telefon: 06204/60 25 59, E-Mail: info@hospizverein-vhm.de, verbindlich anmelden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.03.2018