Es werden noch Sternsinger gesucht

Viernheim.Mädchen und Jungen der Pfarrei Johannes XXIII. machen sich stark für Kinder mit Behinderung. Als Sternsinger gehen sie von Tür zu Tür, und genau dabei brauchen sie in diesem Jahr noch Unterstützung. Die Pfarrei Johannes XXIII. sucht für die Aktion 2019 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren, die sich als Segensbringer engagieren möchten.

Aktion vom 3. bis 6. Januar 2019

In Begleitung von Jugendlichen und Erwachsenen ziehen die kleinen und großen Könige von Donnerstag, 3. Januar 2019, bis Sonntag, 6. Januar 2019, von Haus zu Haus. Darüber hinaus werden Jugendliche und Erwachsene als Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung helfen und die Sternsingergruppen betreuen. Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am Donnerstag, 27. Dezember, um 14.30 Uhr im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche, Mannheimer Straße 18. Weitere Informationen gibt es bei Gemeindereferentin Angela Eckart unter der Telefonnummer 06204/61 14 72 oder per E-Mail unter Angela.Eckart@Pfarrei-JohannesXXIII.de.

„Wir gehören zusammen“ – das ist die Kernbotschaft der Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Damit stellen sich die Mädchen und Jungen, die als Sternsinger gekleidet von Haus zu Haus gehen, an die Seite von Kindern mit Behinderung. Exemplarisch werden bei der Aktion Sternsinger-Projekte aus Peru vorgestellt.

Sternsinger sammeln seit 1959

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Mehr als eine Milliarde Euro wurden seither gesammelt sowie mehr als 73 100 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 60. Aktion zum Jahresbeginn 2018 hatten die Mädchen und Jungen aus 10 148 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 48,8 Millionen Euro gesammelt. Mit den gesammelten Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe. red

