Exkursion mit Überraschung

Viernheim.Klaus Sommer hatte für eine Pfalzwanderung eine besonders schöne Strecke ausgesucht. Die Anfahrt mit OEG, Bahn und Bus nach Gimmeldingen verlief reibungslos, so dass die Gruppe die Wanderung zum Weinbiethaus (550 Meter) bei idealem Wetter bereits um 10 Uhr beginnen konnte.

Bunt gefärbter Wald

Auf der recht steilen Route mussten zwar erhebliche Höhenmeter überwunden werden, doch der bunt gefärbte Wald machte die Wanderung zu einem herrlichen Erlebnis der Pfälzer Landschaft mit ständig wechselnden Motiven. Nach zwei Stunden Anstieg wurde in der Pfälzer Wanderhütte Mittagsrast gemacht. Diese Erholung wäre auf vielen Wanderwegen des Odenwaldes nicht möglich, weil es im Odenwald nur noch wenige solcher Hütten gibt. Dort muss man Wanderstrecken danach auswählen, ob eine Einkehr zur Rast in einem Gasthaus möglich ist. Da es in vielen Dorfgemeinden keine Gasthäuser mehr gibt, werden solche Wanderziele gemieden. Umso mehr profitieren Dörfer mit Einkehrmöglichkeiten vom Wandertourismus.

Nach der Stärkung wurde beschlossen, einen zwar längeren, aber abwechslungsreichen Rückweg nach Gimmeldingen zu nehmen. Ein Teil der Strecke ging an der Abbruchkante stillgelegter Steinbrüche entlang. Hier hatten die Viernheimer Wanderer einen herrlichen Blick in die Rheinebene und über die in vielen Farben leuchtenden Weinberge. Wanderer sind auch öfter einmal Bergsteiger. Deshalb beschloss das Wanderprogramm die Besichtigung eines Klettergartens in einem stillgelegten Steinbruch.

Eine besondere Freude bereitete den Viernheimer Wanderern des Skiclubs die Wirtin eines Lokals in Gimmeldingen, das zu dieser Zeit noch geschlossen hatte, für die Gäste aus Hessen jedoch öffnete. Den Dank dafür brachte Bruno Kirchner zum Ausdruck. Mit umgebundener Schürze half er der Wirtin bei der Zubereitung von Kaffee und Kuchen und bewährte sich anschließend noch als perfekter Kellner bei der Bedienung der Gäste.

Klaus Sommer stellte zum Abschluss der Pfalzwanderung fest: Auf dem teils recht steilen Wanderweg über zehn Kilometer wurden von der Gruppe insgesamt 420 Höhenmeter überwunden. Die Rückfahrt nach Viernheim erfolgte wieder mit Bus, Bahn und OEG erneut ohne Verspätung. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018