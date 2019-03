Experte berät kostenlos

Viernheim.Um den „Wirtschaftsfaktor Marketing und Vertrieb“ geht es bei einem Drei-Tage-Seminar am 27. März, 3. und 10. April jeweils von 9 bis 16.30 Uhr in den Räumen des Stiftungshauses „Eine-Welt“ der Sparkassenstiftung Viernheim (Rathausstraße 32). Eingeladen hierzu sind Gründer, Jungunternehmer, Unternehmensnachfolger und Freiberufler.

Alles dreht sich um das Führen erfolgreicher Verkaufsgespräche. Marketing- und Vertriebs-Spezialist Alfred Korte vom Verein „Wirtschaftspaten“ gibt den Teilnehmern zahlreiche Tipps und leitet sie an, erfolgreiche Verkaufsgespräche zu führen sowie Kunden zu gewinnen. Dafür hat er zahlreiche Praxismodelle und Erfahrungsberichte im Gepäck und liefert erprobte Beispiele.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt bietet dieses kostenlose Seminar in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH an. Die Nachfrage ist groß, eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 20. März. Ansprechpartner auch für andere Aktivitäten des Vereins „Wirtschaftspaten“ ist Simon Klug von der städtischen Wirtschaftsförderung. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 06204/98 83 71 und per E-Mail an die Adresse SKlug@viernheim.de. red

