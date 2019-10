Experten empfehlen Duales Studium

Viernheim.Noch bevor sie das Abitur in der Tasche haben, stellen sich viele Jugendliche der Albertus-Magnus-Schule die Frage, wie später ihre berufliche Zukunft aussieht. Den Elft- und Zwölftklässlern bietet das bischöfliche Gymnasium daher regelmäßig die Möglichkeit, unterschiedliche Ausbildungsformen, Studiengänge sowie Betriebe der Region kennenzulernen. Beim ersten von diesmal sechs Berufsfindungsseminaren ging es am Donnerstagabend um den Bereich „Wirtschaft-, Rechts- und Verwaltungsberufe sowie Polizei und Bundeswehr“. Vorbereitet hatten die Veranstaltung Daniel Fritz und Andrea Bächle vom Team Berufs- und Studienorientierung (BSO).

Zum Auftakt der Reihe waren Vertreter der Firmen BASF und Syntax Systems, der hessischen Polizei, der Bundeswehr, eine Juristin und eine Steuerberaterin zu Gast, um Ausbildungsangebote vorzustellen und später in kleinen Gruppen Fragen zu beantworten.

Meist empfahlen die Referenten, ein Duales Studium zu absolvieren, weil dabei Theorie und Praxis kombiniert würden und es zudem eine Entlohnung gebe. „Damit kann man sein Studium vom ersten Tag an aus eigener Tasche finanzieren“, erklärte Kriminalhauptkommissar Peter Hoffmann. Auch die Vielfalt der Aufgaben bei den Ordnungshütern habe seinen Reiz.

Christian Teske, Hauptmann bei der Bundeswehr, zeigte die Ausbildungsmöglichkeiten in seinem beruflichen Umfeld auf: „Wir bieten bis zu 20 Studiengänge an, darunter auch einige im zivilen Bereich“, sagte der Soldat, der auch Auslandserfahrung gesammelt hat.

Vielfältiges Aufgabengebiet

„Ein Jurastudium kann spannend sein, danach eröffnen sich je nach Neigung viele Betätigungsfelder vom Rechtsanwalt über Richter bis zu Aufgaben in der freien Wirtschaft“, berichtete Patrizia Neff, die einst ihr Abitur an der AMS gemacht hat. „Vielfalt im Beruf“ versprach auch die Steuerberaterin Silvia Gürtler, die mit Beispielen aus dem Alltag auf das Thema aufmerksam machte. „Die Steuer begleitet den Menschen in Deutschland vom ersten Tag an“, sagte Gürtler und wies darauf hin, dass ein Neugeborenes sofort eine Steuernummer erhalte.

Der frühere AMS-Schüler Tim Hallbauer, der für Syntax Systems tätig ist, warb für die Ausbildung in dem weltweit agierenden Unternehmen, zu der auch Auslandsaufenthalte gehörten. Benjamin Hall, Teamleiter Controlling bei der BASF, erläuterte die Karrierechancen in dem internationalen Konzern mit rund 120 000 Beschäftigten. JR

