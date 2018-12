Experten geben Tipps

Marco Kreuzer (l.) und Simon Klug beraten Existenzgründer. © Stadt

Viernheim.Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße findet am Mittwoch, 19. Dezember, im Rathaus statt. In einer vertraulichen Atmosphäre können die Gründer alle Aspekte ihrer Existenzgründung mit der Wirtschaftsförderung besprechen.

Folgende Themen gehören zu den kostenlosen Beratungsgesprächen: Person des Gründers (seine Qualifikation und sein persönliches Umfeld), Geschäftsidee und Markt, Firmen- und Markenname, Patente, Lizenzen und Zulassungen, Zeitplan zur Realisierung und Rechtsform des neuen Unternehmens. Auch Standort und Räume (Datenbank verfügbarer Gewerbeimmobilien), Fördermittel und Finanzierung (Fördermitteldatenbank) sowie die Erstellung eines Businessplans.

Zudem gibt es eine Vorbereitung für Gespräche mit Banken und Finanziers, der Rollenwechsel (vom Angestellten zum Arbeitgeber) sowie erste Schritte in Werbung, Buchführung und Vertrieb. Bei diesem Themengebiet findet eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderung Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße statt. In regelmäßigen Gesprächstagen bieten die Wirtschaftsförderungen die Beratung in Viernheim an. Eine vorherige terminliche Abstimmung ist erforderlich bei Simon Klug unter 06204/98 83 71 oder per E-Mail unter SKlug@viernheim.de. red

