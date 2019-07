Experten geben Tipps

Viernheim.Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt und der Wirtschaftsförderung Bergstraße findet am Mittwoch, 10. Juli, im Rathaus statt. Wie es in einer Mitteilung heißt, können Gründer in einer vertraulichen Atmosphäre alle Aspekte mit Fachleuten der Wirtschaftsförderung besprechen.

Folgende Themen gehören üblicherweise zu den Beratungsgesprächen: Person des Gründers, Geschäftsidee und Markt, Firmen- und Markenname, Patente, Lizenzen und Zulassungen, Zeitplan zur Realisierung und Rechtsform des neuen Unternehmens.

Aber auch Standort und Räume, Fördermittel und Finanzierung sowie die Erstellung eines Businessplans werden angesprochen. Nicht zu vergessen ist die Vorbereitung auf das Gespräch mit Banken und möglichen Finanziers, der Rollenwechsel vom Angestellten zum Arbeitgeber sowie erste Schritte in den Bereichen Werbung, Buchführung und Vertrieb.

Ausdrücklich macht Simon Klug, Mitarbeiter bei der städtischen Wirtschaftsförderung, darauf aufmerksam, dass die Existenzgründungsberatung kostenfrei ist. Eine vorherige terminliche Abstimmung ist allerdings erforderlich und unter Telefon 06204/98 83 71 oder per E-Mail an SKlug@viernheim.de möglich. red

