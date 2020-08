Experten geben Tipps

Viernheim.Das Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) bietet am Mittwoch, 2. September, von 10 bis 17.10 Uhr, Beratungsgespräche für Existenzgründer im Viernheimer Rathaus an. Ziel ist es, offene Fragen zu klären und das jeweilige Unternehmenskonzept zu erörtern. Außerdem wollen die Experten die Unternehmer auf typische Fehlerquellen aufmerksam machen, heißt es in der Vorankündigung der städtischen Presse- und Informationsstelle.

Die Gebühr für die einstündigen Einzelberatungen beträgt 35 Euro. Für Teilnehmer aus dem Kreis Bergstraße ist das Angebot kostenfrei, erklärt die städtische Wirtschaftsförderung. Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt. Anmeldungen sind über die Internetseite ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ möglich. Weitere Informationen zum Sprechtag gibt es bei Andrea Perl-Morea unter der Telefonnummer 0911/2 35 65 22. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.08.2020