Experten in Finanzfragen ausgezeichnet

Viernheim.Knapp 100 Gymnasiasten der Albertus-Magnus-Schule sind in den vergangenen Wochen zu jungen Finanzexperten ausgebildet worden. Im Fach Politik und Wirtschaft lernten die Jugendlichen den sinnvollen Umgang mit Geld. Als Belohnung erhielten die AMSeln gestern in der Aula die Ernennungsurkunden zum „Nachwuchsexperten in Finanzfragen“.

Zuvor hatten die Teilnehmer der Jahrgangsstufe 7 bei einem Planspiel im Unterricht ihren ersten eigenen Haushalt aufgestellt. Mit dem Projekt „Haushalten will gelernt sein!“ fördern die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt und die AMS die Finanzkompetenz der Schüler. Zum feierlichen Abschluss dieses Projektes überreichten Melanie Schilling und Heike Bamberg von der AWO-Geschäftsstelle in Bürstadt und die beteiligten Fachlehrer die Zertifikate. Die Idee zu dem Projekt entstand nach einem Lehrerworkshop der AWO-Schuldnerberatung an der Albertus-Magnus-Schule im Dezember 2010.

Hilfe für Azubi Anton

In Kleingruppen halfen die Gymnasiasten bei dem Simulationsspiel einem fiktiven Auszubildenden namens Anton, seinen eigenen Haushalt zu gründen. Angefangen bei der Wohnungssuche über die Einrichtung eines Kontos bis hin zum Kauf eines Autos. Über Antons Ausgaben entschieden die Schüler selbst.