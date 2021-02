Experten zur Brandursache in Viernheim: Kurzschluss

Viernheim.Experten der Kripo und ein Brandgutachter haben das Reihenhaus, von dem der Großbrand in Viernheim am Montag, 15. Februar, ausgegangen war, am Dienstagvormittag untersucht. Sie schließen Brandstiftung und Fremdeinwirkungen aus und sprechen von einer elektrotechnischen Ursache für das verheerende Feuer, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt auf Nachfrage dieser

...