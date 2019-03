Expertin für Bildung und Arbeitsmarkt

Viernheim.Maria Lauxen-Ulbrich ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim. Sie tritt am 1. April ihren Dienst an und wurde gestern der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Auswahlverfahren konnte sich die in Mannheim wohnende Mutter zweier erwachsener Kinder gegen 36 Mitbewerberinnen durchsetzen. Viernheim ist für sie übrigens kein Neuland: Die 53-Jährige war für die Metropolregion

