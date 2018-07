Anzeige

Man geht davon aus, dass ein Naturheilverein in Mannheim in den Nachbargemeinden Interesse findet. Manfred van Treek nannte als Gründungstermin den Samstag, 10. November dieses Jahres.

Wichtige und hilfreiche Angebote

Wie wichtig und hilfreich die Angebote des Naturheilvereins sind, zeigte sich unmittelbar bei einem Vortrag von Christel Schmedt, die aufzeigte „Wie wir vergiftet werden“. Von den umweltbedingten Krankheiten, die nach ihrer Darstellung drastisch zunehmen, nannte sie an erster Stelle die Belastung, denen Menschen ausgesetzt sind, die im Bereich einer Flugroute und eines Flughafens leben.

Von den Flugzeugen rieseln unheimliche Mengen Feinstaub in die Luft. Es sind Fluoride und Barium, also Aluminium- und Schwermetallverbindungen, die von den Menschen in diesen Gebieten eingeatmet werden. Die Folgen dieser Nervengifte können auf die Dauer zu schweren Krankheiten führen. Kinder sind besonders gefährdet. Zu diesen Schäden trägt auch das durch den Feinstaub vergiftete Regenwasser bei. Inzwischen haben Forscher Aluminium auch in Lebensmitteln und Kosmetika festgestellt.

Organische Krankheiten

Noch viel größer ist die Gefahr der Vergiftung, wenn zum Beispiel Barium als Schutz für UV-Sonnenstrahlen oder als Leitmetall für bessere Radarverbindungen in die Atmosphäre gesprüht wird. Die Folgen können schwere organische Krankheiten sein. Diese Nervengifte beschleunigen auch Alzheimer und Demenz. „Barium ist 20 Mal schlimmer als die schlimmsten organischen Pestizide“, beschrieb die Referentin die Gefahr bei dem Kontakt mit diesem Nervengift, das zum Beispiel auch in Rattengiften enthalten ist. In der Medizin werden Bariummedikamente zur Ruhigstellung von Patienten verwendet.

Im weiteren Verlauf ihres spannenden Vortrags schilderte Christel Schmedt auch die Gefahren, die von Glyphosat ausgehen und vor allem bei Missbildung von Kindern die Ursache sind und beschrieb als sehr selten auftretende umweltbedingte schwere Krankheit Morgellon.

Die Referentin wies zum Schluss auf die Möglichkeit von Entgiftungskuren mit Enterogel hin. Vertieft wurden diese Themen durch einen Film, in dem diese Gefahren durch Umweltgifte auch mit Bildern belegt wurden. Der Arzt Dr. Dietrich Klinghardt berichtet in dem Film aus seiner Praxis. Im Fall der Vergiftung der Luft durch den metallischen Feinstaub, den der Flugverkehr verursacht, wies er darauf hin, dass die Lufthoheit über den deutschen Luftraum die USA besitzen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.07.2018