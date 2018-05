Anzeige

Viernheim.Ein völlig zerstörter Bankautomat liegt in der Ladenstraße des Rhein-Neckar-Zentrums (RNZ). Der Trümmerhaufen zeugt von einer gewaltigen Detonation. Glasscherben, die vom Schaufenster der Buchhandlung Hugendubel stammen, sind großflächig auf dem Boden verteilt. Von der Decke hängen Lampen herab. Es riecht nach Staub. Ein paar Schaulustige stehen an den Absperrgittern, die mit weißer Folie zugehängt sind. Durch die schmalen Zwischenräume versuchen sie einen Blick zu erhaschen auf den Ort, an dem sich in der Nacht zuvor eine brutale Tat ereignet hat. „Es ist einfach zu viel Sprengstoff im Umlauf“, sagt ein Passant. „Schrecklich“ findet der Inhaber eines Geschäftes den Vorfall. „Wir leben in einer verrückten Welt.“

Unbekannte haben am gestrigen Mittwoch, kurz nach 2 Uhr, den Geldautomaten der Sparkasse Starkenburg im nördlichen Eingangsbereich des RNZ in die Luft gejagt. Nach Angaben der Polizei hatten sie zuvor vermutlich Gas in den Apparat geleitet. Anwohner hörten einen lauten Knall. Kurz darauf sollen drei bis vier Männer in einen tiefergelegten schwarzen BMW oder Mercedes eingestiegen und in Richtung Mannheimer Straße weggefahren sein. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief ohne Erfolg. Noch keine Angaben kann die Kripo zur Beute machen. Die Täter hätten mehrere Geldkassetten aus dem Automaten entnommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeugen alarmieren Polizei

Den Sachschaden an Gebäude und Geschäften schätzt die Leitung des Rhein-Neckar-Zentrums auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich. „Zum Glück waren keine Personen betroffen“, sagt Centermanager Patrick Steidl im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Auch für ihn war die Nacht um 2.15 Uhr vorbei. Schon wenige Minuten nach Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr traf er am Tatort ein. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von den Zeugen. Die Bewegungsmelder in der Einkaufsmeile machten den Sicherheitsdienst auf die Tat aufmerksam.