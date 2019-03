Exquisite Gäste dabei

Viernheim.Auf den heutigen Mittwochabend wurde der „Thursday Night Music Club (TNMC)“ vorverlegt – auf den Frühlingsanfang. Das Team um Megan Hill hat erlesene Musiker eingeladen. Als exquisite Gäste werden im Musik- und Eventhouse „Pigeon“ (Alter Lampertheimer Weg) Juan Geck und Daniel Borschel erwartet. Geck singt nicht nur, sondern schreibt Texte, spielt gern Ukulele und ist als Model unterwegs. Der Künstler aus Mannheim steht seit dem elften Lebensjahr in Bands und solo auf der Bühne und nahm an der Casting-Show „The Voice Of Germany“ teil.

Daniel Borschel ist in der Mannheimer Popakademie daheim. Der 21-jährige Gitarrist aus Fulda macht schon seit Kinderzeiten Musik. Hill kennt ihn aus dem englischen Brighton. Beide arbeiteten in England gemeinsam an zahlreichen Musikprojekten. Die ganze Band sieht so aus: Megan Hill, Kathrin Kistenmacher und Juan Geck singen, Timo Zell zupft am Bass, Daniel Borschel kokettiert mit der Gitarre, Emanuel Klapp bearbeitet die Tasten und Roman Fischer haut auf die Pauke. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019