Extra Training für die Speedkids

Viernheim.Das Trainingslager der Speedkids der TSV-Amicitia-Triathlonabteilung fand in Heidelberg statt. Drei Tage mit vier Schwimm-, drei Rad- und einer Laufeinheit erwarteten die 18 teilnehmenden Kinder.

Mit dem Rennrad reisten die Speedkids und ihre Betreuer nach Heidelberg – somit war die erste Einheit geschafft. Es folgte eine Schwimmeinheit mit zusätzlicher persönlicher Technikoptimierung der einzelnen Athleten und abschließendem gemeinsamen Spielen im Schwimmbecken.

Am zweiten Tag absolvierten die Speedkids die drei Triathlon-Disziplinen in umgekehrter Reihenfolge. Schon vor dem Frühstück ging es für die ältesten Athleten der Gruppe zum Laufen. Frisch gestärkt wurde die Ausdauer und Kraft der Kinder bei einer 40 Kilometer langen Radtour durch den Odenwald geprüft. Nach dem Mittagessen und einer Erholungsphase ging es am Nachmittag wieder ins Wasser. Spielchen zu Teambildung und Koordination rundeten das Abendprogramm ab.