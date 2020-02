„Extrem hohes Risiko“ durch Sturmschäden

Viernheim.„Wer jetzt die Wälder betritt, begibt sich in Lebensgefahr“, warnt die Stadt in einer Pressemitteilung. Nach den zahlreichen Sturmtiefs der vergangenen Wochen – allen voran Sturmtief „Sabine“ – bestehe in den Viernheimer Wäldern aktuell ein „extrem hohes Risiko“, durch umstürzende Bäume und herabbrechende Äste oder Baumkronen verletzt zu werden. Auch beim Befahren der Landesstraßen 3110 und 3111 sowie auf den Rundwegen am Glockenbuckel sei Vorsicht geboten, teilt das Forstamt Lampertheim mit.

Auf einen Waldspaziergang oder die sportliche Betätigung auf den bekannten Laufstrecken sollte man derzeit besser verzichten und warten, bis sich die Wetterlage beruhigt hat. „Bei jeder Böe können derzeit Äste aus den Baumkronen herabfallen“, weist Forstamtsleiter Ralf Schepp auf die Gefahrensituation hin. Zwischen 2000 und 3000 abgeknickte und vom Wind beschädigte Bäume habe das Forstamt in den vergangenen Wochen im gesamten Viernheimer Wald bereits beseitigt.

„Zunächst haben wir uns auf blockierte Waldwege, die Bereiche entlang der Straßen sowie die Parkplätze konzentriert“, erklärt Schepp. Auch wenn die Zahl von 3000 Bäumen laut Schepp für Laien sehr hoch klingen mag, sei Viernheim durch die Stürme nicht besonders stark getroffen worden. „Im Norden von Hessen gibt es einzelne Bezirke, wo 10 000 und mehr Bäume gefällt werden müssen, weil sie von den vergangenen Stürmen beschädigt wurden“, berichtet der Forstamtsleiter.

Obwohl das Forstamt die Baumkronen auf Schäden kontrolliert habe, „sollten die Waldbesucher aufmerksam sein“, macht Schepp deutlich. Vor allem Buchen, Kiefern und Eichen seien betroffen. „Die Kiefern sind allein schon physikalisch im Nachteil, die hohen Baumkronen mit den Nadeln wirken wie ein Segel“, erklärt er. Bei Buchen und Eichen sei das Dürrholz in den Kronen problematisch, das bei Wind schnell abknicken und sich mitunter in den anderen Ästen verfangen kann. „Dann weiß man nie, wann die Äste am Ende herunterfallen“, sagt Schepp.

Folgen der zweijährigen Dürre

Den Grund für die Sturmschäden sieht Schepp nur zum Teil in den starken Winden. „Die Dürre der vergangenen zwei Jahre hat dem Wald massiv geschadet“, erklärt der Forstamtsleiter. Die Wurzeln seien geschädigt und dünn und könnten deshalb häufig nicht mehr für ausreichend Stabilität sorgen.

Holzzersetzende Pilze, Schildläuse und weiterer Insektenbefall setzen den geschwächten Bäumen zusätzlich zu. „Gerade die eindringenden Pilze sorgen für das rasche Absterben der Buchen und dafür, dass sie schnell an Stabilität verlieren“, schreibt das Forstamt in einer Pressemitteilung. Auch bei schönstem Wetter könnten deshalb ohne Vorwarnung abgestorbene Äste oder ganze Kronenteile abbrechen, selbst wenn kein Wind wehe.

Es ist nicht die erste Warnung, die das Forstamt für den Viernheimer Wald ausspricht. Erst im Oktober 2019 musste der Naturlaufpfad nahe dem Bonanza-Spielplatz wegen Dürreschäden gesperrt werden (wir berichteten). Der Auslöser des Baumsterbens sei der Klimawandel, betonte Werner Kluge, Bereichsleiter Dienstleistung/Hoheit im Forstamt, damals im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. „Dazu kommt die Grundwasserabsenkung“, berichtete er. „Durch Fördermehrungen und neue Wasserwerke hat sich das seit 1970 hochgeschaukelt. Das ganze hessische Ried leidet unter der Trockenheit.“

Rund 50 Bäume wurden damals entlang des Naturlaufpfades gefällt – der von der Stadt jedoch anschließend geschlossen wurde, wie Myriam Buddensiek vom Kultur- und Sportamt bestätigt. Das Angebot der drei Nordic-Walking-Strecken reiche aus.

Auf momentane Sperrungen verzichtet das Forstamt. Generell müssten Waldbesucher mit herabfallenden Ästen rechnen, aktuell aber etwas häufiger als sonst, so Schepp.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020