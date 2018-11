Facettenreiches Schaffen

Viernheim.Im voll besetzten Kunstraum Gerdi Gutperle ist bei einer Vernissage die Jahresausstellung 2018 der Gastgeberin eröffnet worden. Nach ihrer Begrüßung und einem kurzen Rückblick auf den ständigen Wandel ihrer Arbeiten führte die Kunsthistorikerin Yvonne Weber mit Hinweisen auf besondere Exponate in die facettenreiche Präsentation ein. Kunstfreunde konnten seit 1998 die Arbeit der Viernheimer Künstlerin Gerdi Gutperle hautnah verfolgen. Seither entwickelte sie in ihren Werken eine faszinierende Vielfalt als Malerin, Objektkünstlerin und als Gestalterin von Keramikarbeiten.

Der Wandel als stete Aufgabe

Die anfängliche Liebe, blühende Natur darzustellen, brachte schließlich eine international geachtete Künstlerin hervor. Ein Zeichen dafür war die große Wertschätzung, die Gerdi Gutperle nun bei der Präsentation ihrer Jahresausstellung erwarb. Bei ihrer aktuellen Jahresausstellung zieht sie mit dem Thema „Facettenreichtum“ Bilanz ihres künstlerischen Schaffens seit 1998. Es ist die bisher größte und anspruchsvollste Präsentation mit einer Reihe herausstechender Exponate.

Bei dieser Überraschung dachte vermutlich mancher Besucher der Vernissage an die „Lichterwald-Installation“, die seinerzeit eine riesige Überraschung war. Ihre Arbeiten von heute zeigen die Verbundenheit der Künstlerin mit der Natur, mit unserer Erde und dem Kosmos. „Das Leben gilt für mich als nicht gelebt, wenn ich nicht ständig im Wandel sein kann“, nennt sie als stete Aufgabe ihres gesamten künstlerischen Schaffens. Ob es nun ihre großformatigen Bilder mit Öl auf Leinwand sind oder durch Ergänzung mit Keramikteilen Kollagen – immer stellt sie einen Bezug zu dem „Facettenreichtum“ her.

Noch nie zuvor präsentierte sie solch bemerkenswerte Keramikarbeiten, meist als „Durchblick“, aber auch als Kugel mit filigranen Einwürfen auf der Oberfläche.

Besonders reizvoll für den Betrachter sind Gutperles Konstruktionen aus Holz, Metall und Keramik, die zu blühenden Blumen werden. Auch die thematischen Unterschiede bei den Formaten der diversen Bilder und Skulpturen sind durchaus bemerkenswert.

Sicher wird ein Teil dieses künstlerischen Gesamtwerks auch sehr bald in den Galerien im Ausland zu sehen sein. Schon bisher fanden ihre Arbeiten in europäischen Ländern, in Amerika und sogar in Indien Aufmerksamkeit und Bewunderung,. Und außerdem auch bei den polnischen Partnern des Kreises Bergstraße in Schweidnitz.

Auch bei der Vernissage nahm Gerdi Gutperle viele Glückwünsche entgegen. Ergänzend erläuterte Kunsthistorikerin Yvonne Weber die Ausstellung, wobei sie viele Fragen der Besucher zu der Vielfalt der ausgestellten Werke beantworten musste. Die Ausstellung mit Gerdi Gutperles Werken im Viernheimer Kunstraum ist bis zum 17. Februar zu sehen.

