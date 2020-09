Fahrer unter Drogeneinfluss

Viernheim.. Unter Drogeneinfluss stand laut Polizei der Fahrer eines Kleinwagens, den Zivilbeamte am Dienstagnachmittag Am Lampertheimer Weg kontrollierten. Den Beamten sei der Geruch von Cannabis bereits durch die Fahrertür entgegengeschlagen. Auf Nachfrage habe der 21 Jahre alte Mann den Polizisten einen Joint ausgehändigt. Die Beamten durchsuchten daraufhin sein Fahrzeug und fanden in einer Plastiktüte fast 18 Gramm Marihuana. Da ein Drogentest ein positives Ergebnis ergab, wurde der Fahrer vorläufig festgenommen. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Dem 21-Jährigen drohen nun ein Verfahren wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Drogeneinfluss. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.10.2020