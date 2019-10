Fahrer verletzt

Viernheim.. Lebensgefährlich verletzt worden ist am Montag, gegen 18.30 Uhr, ein 35-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3111. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein aus Richtung der Levi-Strauss-Allee kommendes Auto beim Linksabbiegen mit dem in Richtung Norden fahrenden, vorfahrtsberechtigten Krad.

Der 35-Jährige, der aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammt, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der 65 Jahre alte Autofahrer aus Viernheim und dessen 63 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

In der Folge des Unfalls waren drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, der Leiter des Rettungsdienstes sowie ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim im Einsatz. Die Landesstraße 3111 war für einen Zeitraum von etwa drei Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

Zeugen, die vor Ort noch keinen Kontakt zu den Beamten hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/944 00 in Verbindung zu setzen. pol/fhm

