Anzeige

Viernheim.Die Fahrerin eines grauen Opel Astra hat nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen gestern Nachmittag im Kreuzungsbereich Heidelberger Straße / Bürgermeister-Neff-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Es blieben zwei Autos mit Blechschäden in Höhe von etwa 3000 Euro zurück. Die dunkelhaarige Unfallverursacherin sei weiter in Richtung Rhein-Neckar-Zentrum gefahren, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Nach bisherigen Ermittlungen ordnete sich die Opel-Fahrerin in die Linksabbiegespur an der Kreuzung ein. Unvermittelt zog sie gegen 14.35 Uhr nach rechts auf den mittleren Geradeausfahrstreifen und schnitt den dort fahrenden VW Polo einer 65 Jahre alten Frau aus Bensheim. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Polo-Fahrerin nach rechts aus und touchierte mit der rechten hinteren Fahrzeugseite einen parallel fahrenden Mercedes-SUV. In dem Geländewagen saß ein 36 Jahre alter Mann aus Mannheim mit seiner neunjährigen Tochter, die beide unverletzt blieben.

Die Polizei sucht neben der verantwortlichen Opel-Fahrerin weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Opel Astra machen können. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Betrieb an der Kreuzung. Die geschädigten Autofahrer machten durch lautes Hupen auf sich aufmerksam. Alle Hinweise zu dem Fall nehmen die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 94 400 entgegen. pol