Anzeige

Viernheim.Die Kompass-Umweltberatung bietet am Samstag, 21. April, ab 14 Uhr im Treff im Bahnhof (TiB), Friedrich-Ebert-Straße 8, einen Fahrradkurzworkshop speziell für Frauen und Mädchen an. Kleinere Fahrradreparaturen sind kein Hexenwerk. Es ist sehr hilfreich, wenn Frauen und Mädchen sich in einer Pannensituation selbst zu helfen wissen und auch das passende Equipment dabei haben. Das Know-how für kleinere Fahrradreparaturen gibt es beim Workshop unter der Leitung von Helmut Träger, Mitglied von Kompass, der unterstützt wird von Lars Prechtel, Stadtteilbüro Ost, und weiteren Mitgliedern von Kompass und Adfc.

Die Teilnehmerinnen werden gebeten ihre Fahrräder mitzubringen, Demoräder sind vor Ort vorhanden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, Telefon: 06204/85 51 oder 06204/98 82 22, E-Mail: umwelt-kompass@t-online.de wird erbeten. red