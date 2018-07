Anzeige

Viernheim.Ein grauer Honda ist – nach Angaben der Polizei – am Mittwochmittag von einem Metallgeschoss beschädigt worden. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Autofahrerin gegen 14.55 Uhr auf dem Berliner Ring, als sie in Höhe der Hausnummer 88 ein metallisches Geräusch wahrnahm. Sie entdeckte an der hinteren Fahrertür einen im Durchmesser fünf Millimeter großen Lackschaden.

Die ermittelnden Beamten in Viernheim (DEG) gehen davon aus, dass der Schaden durch eine Zwille oder eine Luftdruckwaffe entstanden ist. Wegen der Sachbeschädigung und des damit verbundenen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden die Ermittlungen gegen den Verursacher aufgenommen. Alle Hinweise zu der Tat werden über die Rufnummer 06204/ 97 47 17 entgegengenommen. pol