Kampagne in 36 Ländern

„Damit wird den Viernheimern die Möglichkeit gegeben, den Gedanken des fairen Handels auch aktiv zu unterstützen.“ Die Kampagne „Fairtrade-Towns“ gibt es mittlerweile in 36 Ländern mit über 2000 Städten, darunter London, Rom, Brüssel und San Francisco.

Viernheim wurde am 9. Mai 2010 erstmals zur Fairtrade-Stadt ernannt – als 14. Stadt in Deutschland, als zweite Stadt in Hessen und als erste Kommune in der Metropolregion Rhein-Neckar. In Deutschland tragen inzwischen über 525 Kommunen den Titel. Die Kriterien einer Fairtrade-Stadt werden alle zwei Jahre überprüft und danach der Titel erneut vergeben.

Robert Toth, zusammen mit Sonja Ott, Hermann Wunderle, Andrea Ewert und Volker Klein in der Steuerungsgruppe, erläutert die fünf Kriterien, die eine Fairtrade-Stadt erfüllen muss. Zuerst müssen ein parlamentarischer Beschluss und die Einbeziehung der Verwaltung stehen.

„Die Stadtverwaltung ordert Kaffee und andere Produkte, zudem stammen die T-Shirts zu diversen städtischen Veranstaltungen aus fairem Handel“, nennt Toth ein Beispiel. Die Bildung einer Steuerungsgruppe ist Kriterium 2. Dritte Voraussetzung ist, dass Fairtrade-Produkte in Gaststätten angeboten und in der Stadt zu kaufen sind – mittlerweile führen ja fast alle Supermärkte die Waren aus fairem Handel.

In das Fairer-Handel-Konzept sollte die Zivilgesellschaft eingebunden werden – der Weltladen kooperiert daher mit Schulen, Kirchen und Viernheimer Vereinen.

Der letzte Punkt betrifft die Öffentlichkeitsarbeit, über die Fairtrade-Aktionen sollte regelmäßig berichtet werden. Die Stadt Viernheim konnte alle diese Anforderungen zum vierten Mal in Folge erfüllen und darf sich bis mindestens 2020 Fairtrade-Stadt nennen.

„Durch ihr Engagement für den fairen Handel vor Ort nimmt die Stadt Viernheim eine Vorreiterrolle ein. Dies setzt ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt, indem Viernheim dazu beiträgt, dass durch faire Handelsbeziehungen den benachteiligten Produzentengruppen im Süden zu einem verbesserten Einkommen verholfen wird“, heißt es in der offiziellen Urkunde. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.03.2018