Falken brüten in Türmen

Viernheim.Im Stadtgebiet von Viernheim ist der schnellste Vogel Europas zu Hause: der Wanderfalke. Mit bis zu 300 km/h geht er hier bevorzugt auf Jagd nach verwilderten Haustauben, die er im Flug mit seinen Fängen schlägt und zum Brutkasten im Turm der Apostelkirche trägt. Denn in der Regel schlüpfen Ende April die Küken, wie Peter Dresen vom Viernheimer Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erklärt. „Der Wanderfalke ist zu einem Stadtbewohner geworden. Seine alten Horste in den Steinbrüchen an der Bergstraße sind für ihn inzwischen zu unsicher.“

Dort hätten sich, so Dresen, in den vergangenen Jahren immer häufiger Uhus eingenistet, die die Falkenhorste ausrauben. „Unerbittlich ist die Natur und der Schwächere wird zur Beute des Stärkeren.“ Gut sei es daher, dass vor allem Kirchtürme und die von den Naturfreunden darin eingebauten Brutkästen den Falken eine sichere Kinderstube bieten könnten.

Neben dem Wanderfalken hat auch sein kleiner Vetter, der Turmfalke, sein zu Hause in einem Viernheimer Kirchturm, dem offenen Glockenturm der Michaelskirche. „Auch hier haben die Vögel schon wiederholt erfolgreich in einem Falkenkasten gebrütet“, berichtet Dresen. Der Turm der Kirche wurde daher als „4 Sterne-Falkenheim“ ausgezeichnet. In 10 Tagen will Dresen auf die Türme hochsteigen und nach den Küken schauen, erzählt er. Erfreulich sei es, „dass sich immer wieder Naturfreunde gefunden haben, die den Falken eine saubere Heimstätte bieten“. Die Tiere seien nämlich selbst dazu nicht in der Lage: „Die Brutkästen müssten einmal im Jahr gereinigt werden und auch der Bruterfolg ist zu kontrollieren.“ Zum Schutz der Falken ziehen BUND und der Umweltverein Kompass an einem Strang. Wer die Arbeit unterstützen will, kann sich unter Telefon 06204/7 53 88 und 06204/85 51 melden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020