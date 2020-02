Falschparker werden abgeschleppt

Viernheim.Insgesamt 19 Motivwagen und 23 Fußgruppen können die Besucher bewundern, wenn sich der Gaudiwurm am Fastnachtsonntag, 23. Februar, um 14.11 Uhr am Bürgerhaus in Bewegung setzt. Während die Narren auf der Strecke über den Königsacker, die Jäger- und Rathausstraße zum Apostelplatz und weiter über die Ketteler- und Lampertheimer Straße zurück zum Startpunkt marschieren, müssen Anwohner und Besucher auf eingeschränkte Parkmöglichkeiten und gesperrte Straßen achten. Nach Angaben der städtischen Pressestelle dürfen ab 12 Uhr keine Autos entlang der Zugstrecke mehr geparkt sein. Anderenfalls werde abgeschleppt. Zudem werden die Straßen, die die Zugstrecke kreuzen, während des Umzugs zur Sackgasse. cao

