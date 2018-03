Familien halten sich gemeinsam fit

Aktenzeichen XY

ZDF greift Fall aus Biblis auf

In der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwoch, 28. März, um 20.15 Uhr im ZDF wird der Raubüberfall am Silvestertag 2016 in Biblis als Filmbeitrag zu sehen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen auf Hinweise, um die ...