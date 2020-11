Familien kommen im Wechsel

Viernheim.„Ist da mein neuer Kindergarten?“, fragt der kleine Junge seine Mutter. Er staunt, als er am Ende des langen Eingangswegs das große Gebäude mit den grünen und gelben Fassadenplatten sieht. Katja Gutperle und Agnes Manka stehen schon an der Tür und empfangen die ersten Kinder in der „Bewegten Kindertagesstätte Lorscher Straße“.

Mit 34 Kindern startet am Mittwoch der Betrieb in der neuen Kita. Allerdings sind die 30 Kindergartenkinder und vier Kinder aus der Krippe nicht gleichzeitig in der Lorscher Straße. „Die Familien kommen zeitlich versetzt über den Tag verteilt, so dass maximal zehn Kinder gleichzeitig in der Einrichtung sind“, beschreibt die Leiterin Katja Gutperle den Ablauf der ersten Tage.

Vollbetrieb erst im April

Im Laufe der nächsten Wochen und Monate steigern sich dann die Anzahl der Kinder und die Dauer des Kindergartentags. Voraussichtlich im April 2021 hat die Kita dann den Vollbetrieb erreicht, mit 100 Kindergarten- und zwölf Krippenkindern.

Bereits vollständig ist das Personal der Kita, alle Erzieher sind beim ersten Öffnungstag im Dienst. „Die brauchen wir auch für die Eingewöhnung, bei der sich immer ein Erzieher um ein Kind kümmert“, erklärt Gutperle. Bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung ist außerdem auch immer ein Elternteil dabei. Die Eltern müssen in der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die Erzieher arbeiten mit durchsichtigen Gesichtsvisieren. „Man kann nicht Kinder eingewöhnen und pädagogisch arbeiten, wenn der Mund nicht zu sehen ist“, sagt Katja Gutperle.

Aufenthalt dauert nur eine Stunde

Einen Rundgang durch die ganze Einrichtung, mit den fünf Gruppenräumen und dem Turnraum, gibt es noch nicht in den ersten Tagen. „Wir sind mit den Kindern erst einmal nur in ihren Gruppen“, sagt Agnes Manka, die stellvertretende Leiterin. So tummeln sich die „Krabbelkäfer“, „Kletteraffen“, „Springmäuse“, „Flughörnchen“ und „Rennpferde“ erst mal nur in den Gruppenräumen. Und nach etwa einer Stunde ist der erste Kindergartentag für die 34 Mädchen und Jungen auch schon wieder vorbei. su

