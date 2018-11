Fans bejubeln den ersten Saisonsieg

Viernheim.. Nach 60 Minuten gab es kein Halten mehr, die Viernheimer Handballer brüllten einfach drauf los. Aber nicht vor Frust und Enttäuschung, sondern aus purer Freude. Freude über den ersten Saisonsieg, das 28:23 beim TSV Birkenau. Was auch immer Mirco Ritter in der Woche seit Amtsantritt als Trainer verändert hat: Es war ganz offensichtlich richtig. Mit der Mannschaft, in der Simon Lessle von den

