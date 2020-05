Fans singen begeistert mit

Viernheim.Nach wenigen Takten haben die Fans das Lied erkannt und klatschen und jubeln begeistert. Lauthals singen sie den Text von „Geh davon aus“ mit, dem ersten großen Erfolg der Söhne Mannheims. Mit dem Auftritt der Musiker-Kombo wird das Live-Programm beim Car-Watch-Festival eindrucksvoll fortgesetzt. Für den Auftritt der Band, immerhin mit zehn Musikern und Sängern, wurde extra die Bühne durch einen Steg vor der Leinwand vergrößert.

Zunächst steht aber ein Gastmusiker ganz allein mit seiner Gitarre im Rampenlicht. Gastone alias Giuseppe Porrello stimmt die Zuhörer mit vier Songs auf den Abend ein. „Den haben wir in unsere Familie aufgenommen“, sagt Söhne-Sänger Rolf Stahlhofen über den Frankfurter. Nicht nur die Gäste auf dem Autokino-Gelände verfolgen den Auftritt der Söhne – Kunden des Rhein-Neckar-Zentrums halten kurz an, und Sänger Claus Eisenmann winkt den Mitarbeitern zu, die nach Feierabend vom Personalausgang aus zusehen. Viel hören können sie allerdings nicht, denn der Ton wird direkt in die Autos übertragen. So ist das Livekonzert nicht annähernd so laut wie sonst unter freiem Himmel. „Autos, die nicht hupen dürfen, sind ganz schön leise“, bedauert Stahlhofen. Die Fans können „nur“ mit Lichthupe, Warnblinker und Scheibenwischer ihre Begeisterung ausdrücken. Immerhin fahren sie die Autofenster runter und singen die bekannten Söhne-Songs wie „Vielleicht“ oder „Zurück zu dir“ einfach mit.

„Das Einbeziehen der Zuschauer ist im Autokino immer etwas schwer“, findet Zuschauer Patrick Thurn, der sich mit seiner Frau Christina auch schon die Auftritte von Bülent Ceylan und Jonathan Zelter angesehen hat. „Aber es ist den Söhnen gut gelungen.“ Die beiden Viernheimer finden besonders die Mischung aus neueren Liedern und den etwas älteren Klassikern toll.

Da stimmt auch Franco Limonciello zu: „Das ist wichtig für die Leute, dass jeder die Lieder mitsingen kann.“ Der Viernheimer war schon bei einigen Konzerten der „Söhne“. Er findet: „Das ist schon komisch und ungewohnt, ein Konzert der Band in einem Autokino zu erleben. Aber es war einfach nur gut.“

Angie Ruiz-Martinez und ihre Freundin haben es sogar in die erste Reihe geschafft. „Direkt vor der Bühne“, freuen sich die Frauen, die ihre Söhne dabei haben. „Unser erstes Konzert mit Kindern ist ein Coronakonzert, das ist seltsam und trotzdem aufregend“, sagt Ruiz-Martinez und findet: „Diese Art von Konzert ändert ja nichts an der Qualität der Künstler – es sind ganz tolle Sänger mit unterschiedlichen Stimmen.“

Ausverkaufte Auftritte

Während die Söhne mit „Freiheit“ sowie „Und wenn ein Lied“ die Fans begeistern, schaut sich Tobias Deuring zufrieden das musikalische Treiben auf der Bühne an. Mit seiner Firma D4mance hat er das Car-Watch-Festival in Viernheim auf die Beine gestellt. „Das Autokino mit allen Veranstaltungen wird immer besser angenommen, auch wenn immer noch Luft nach oben ist“, zieht Deuring eine erste Zwischenbilanz, „die Leute sind einfach froh, dass etwas geboten wird“.

Das hatten die sechs ausverkauften Auftritte von Bülent Ceylan gezeigt, mit denen das Festival begann. Seitdem wechseln sich Livemusik und Kinofilme ab. Für Filme würden die meisten Besucher eher spontan die Tickets kaufen, so Deuring. Begeistert war der Car-Watch-Organisator von der Resonanz auf den Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. „Die Menschen sind hier so dankbar rausgefahren, teilweise mit Tränen in den Augen“, berichtet er.

Inzwischen biete man auch Essen und Trinken bei den Veranstaltungen an, „Foodtrucks“ sollen das Car-Watch-Festival in den nächsten Wochen aufwerten. Denn es geht weiter: Mit Willy Astor und Eure Mütter ist das Programm noch nicht zu Ende. „Wir planen noch ein paar Wochen mit Musik, Show und Comedy“, verrät Deuring. „Auch Bülent Ceylan kommt nochmal an einem Wochenende.“

© Südhessen Morgen, Montag, 25.05.2020